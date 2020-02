Messi  “Todo es muy raro”

Lionel Messi se pronunció sobre la denuncia contra Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona

En medio del escándalo que sacude al Barcelona, por la denuncia contra su presidente Josep María Bartomeu, a quien se le acusa de contratar una empresa encargada de atacar en redes sociales a jugadores y gente de oposición, Lionel Messi habló con el diario español Mundo Deportivo donde dio su descargo: “Me agarró de sorpresa porque no estaba viajando. Cuando llegué me enteré un poco de todo. El presidente nos dijo a los capitanes lo mismo que hizo público, lo mismo que dijo en la conferencia de prensa. Cuál era la situación, lo que había pasado y no puedo decir mucho más. Lo mismo que saben (Que las acusaciones son falsas). Veo raro que pase una cosa así. Pero decían también que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no”, declaró.