Meza: “No permitiría que mi equipo gane con ese tipo de porquerías”

Enrique Meza, técnico de Mannucci, mostró su enojo por el segundo gol de Cantolao y disparó contra Carlos Silvestri, entrenador de la Academia Cantolao. El Delfín derrotó a los Carlistas por la quinta fecha de la Liga 1.

Meza dijo lo siguiente: “Me da vergüenza haber presenciado esa jugada, lo que hicieron porque eso no es fair-play, yo no permitiría que mi equipo gane con ese tipo de porquerías, pero su técnico lo permitió”.

Además, agregó que: “En todos los partidos nos hemos merecido más, es una situación muy difícil para los muchachos. También es complicado porque veo cómo se esfuerzan en los entrenamientos, creo que no nos merecemos esto, pero esto es fútbol”.

DERROTA DEL MANNUCCI:

Por otra parte, habló de la mala racha de su equipo: “No hubo un ultimátum como tal de perder el trabajo, pero sí hay preocupación y hubo comentarios que no se pueden perder más puntos. Yo no voy a renunciar, no es un ejemplo que quisiera mostrar a mis hijos. No me muevo de aquí hasta que me boten”.

Por último, destacó que supieron resistir en determinado momento: “Al descanso tenía la sensación de que no merecíamos ir perdiendo. Estaba enfadado. Tenía la sensación de que, atacando mejor, ganábamos. Hicimos un cambio táctico en ese sentido”.