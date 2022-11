Michael Espinoza: “Somos ocho árbitros FIFA y todos estamos preparados para dirigir este partido, me tocó a mí”

Michael Espinoza, árbitro de la primera final en Arequipa, tuvo breves declaraciones a su llegada a la ‘Ciudad Blanca’, donde señaló que la Conar fue quien lo designó y él solo cumple con dirigir el encuentro de mañana entre FBC Melgar y Alianza Lima.

“Todo bien, con todo el equipo arbitral. Yo vine porque me han designado. La Conar me designa y yo tengo que venir. Somos ocho árbitros FIFA y todos estamos preparados para dirigir este partido, me tocó a mí. Espero un buen espectáculo, un encuentro bien jugado, trataremos que sea un partido fluído y que los jugadores colaboren también”, sostuvo Espinoza a un medio deportivo.

Recordemos que en la previa se dio a conocer que Espinoza arbitraría el duelo entre rojinegros y blanquiazules, sin embargo de inmediato surgió la interrogante ya que había dirigido el último encuentro de los íntimos ante ADT por el Torneo Clausura y, según el reglamento, un árbitro no puede dirigir al mismo equipo si no ha transcurrido, al menos una fecha previa.

