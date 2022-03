Miguel Araujo: “Ya hicimos historia en ganar en canchas complicadas”

La selección peruana tendrá dos finales pendiente frente a Uruguay y Paraguay en su lucha para clasificar al Mundial.

El defensa de la selección peruana, Miguel Araujo, señaló que ya han hecho historia en ganar en canchas complicadas y espera que esta vez no sea la excepción.

“Las sensaciones son duras, porque serán dos finales como fueron todos los partidos de estas Eliminatorias. Ahora poco los que jugamos afuera nos sumaremos a la Selección para ponernos aptos y poder meternos en estos dos encuentros que los jugaremos como verdaderas finales”,

Dijo Araujo en Zona Deportiva.

Luego, el defensa peruano agregó que “a Dios gracias me siento bien física y mentalmente, estoy en excelente condiciones. En mi club me siento muy feliz y emocionado por todo lo que venimos trabajando en este año.”

Cuando le consultaron por el compromiso que jugarán ante Uruguay en el mítico Centenario de Montevideo, Araujo comentó que “como todos los peruanos queremos ir de manera directa al Mundial y eso conlleva a cumplir un buen trabajo en Montevideo. Pienso que con el esfuerzo y compromiso de los once que saldrán a la cancha y los que ingresarán vamos a sacar un buen resultado, pero primero hay que mentalizarnos e ir bien enfocaditos. Ya hemos hecho historia en otros países en donde no habíamos ganado y lo hicimos y esperemos que esta vez no sea la excepción”.

Finalmente, Miguel Araujo atraviesa por un excelente momento en el Emmen de Holanda, en donde marcha puntero y lleva anotado cuatro goles en la temporada.