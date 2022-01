Míguez: “Era importante para el club liberar un cupo”

Pablo Míguez, volante de Alianza Lima, expresó que su nacionalidad era importante para los blanquiazules liberar un cupo de extranjeros

Todo sea por Alianza. Pablo Míguez, volante de Alianza Lima, expresó que su nacionalidad era importante para los blanquiazules liberar un cupo de extranjeros. El conjunto dirigido por Carlos Bustos se prepara para la Copa Libertadores 2022 y buscará pelear el Bicampeonato en la Liga 1.

Míguez manifestó que Alianza necesitaba liberar un cupo para el futuro: “Ya llevo varios años en el país, cumplí con los requisitos, fue importante para mí, para mí familia. Obviamente era importante para el club, pero también para mi y la familia. Iniciamos el trámite el año pasado, cumplimos con todo y esperamos dentro de poco recibir el DNI peruano y concluir con todo”.

En ese mismo sentido, agradeció a Migraciones por cómo se realizó el proceso de su nacionalización: “El servicio siempre ha sido bueno, con las cosas que nos pidieron, hemos cumplido, agradecido con ellos y con todos los que participaron en el trámite. He logrado el objetivo de cumplir con la nacionalidad y estoy muy feliz de haberlo conseguido”.

SE SIENTE A GUSTO EN ALIANZA:

Además, la Cotorra dijo sentirse muy feliz y como en casa en el conjunto de La Victoria: “Cuando llegué en el primer momento me sentí muy cómodo, la gente me lo hizo sentir así, siempre me han tratado muy bien, por las posibilidades de trabajo en el fútbol peruano y es muy importante lograr esto para mí y mi familia”.