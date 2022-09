Minaya: “Me quedé en Cusco FC porque la dirigencia me apoyó en mi peor momento”

Diego Minaya, defensa de Cusco FC, reveló que se quedó en el cuadro imperial en agradecimiento a la directiva

Diego Minaya, defensa de Cusco FC, reveló que se quedó en el cuadro imperial en agradecimiento a la directiva. El ex Real Garcilaso obtuvo su ascenso a primera de la mano de Pablo Peirano.

“A comienzo de año nos cayó como baldazo de agua fría el descenso porque el equipo se formó para primera. Para mí el año pasado fue difícil por el tema de mi lesión, ni siquiera pude ayudar un partido, pero me quedé porque la dirigencia me apoyó en mi peor momento. En ningún momento recibí ninguna queja, así que esta era mi manera de devolverles el favor, de ascender al equipo”, comentó Minaya en GOLPERU.

Por otro lado, el jugador del campeón de la Liga 2 expresó. “Principalmente las canchas. La mayoría de canchas de segunda están en malas condiciones. En primera vez a equipos mucho más ordenados, avanzan y retroceden más juntos; en cambio, en segunda los equipos entre su desorden te complican, porque no hay un orden específico”.

PREPARACIÓN PARA LAS CONTIENDAS.

El defensor siguió explicando las complicaciones que se presentaron en el camino. “Al no tener la televisión, no podíamos ver los partidos, entonces nuestros contrincantes no sabíamos contra quién íbamos a jugar”.