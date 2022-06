MLS: Raúl Ruidíaz es elegido en el XI ideal de la fecha

La ‘Pulga’, que se terminó lesionando ante el Vancouver Whitecaps, es el goleador de su equipo en la presente temporada con ocho tantos.

El delantero Raúl Ruidíaz volvió a quedarse con un lugar entre los mejores y aparece en la semana 15 junto a otros diez futbolistas que también lo hicieron de gran forma.

El exjugador de Universitario de Deportes marcó un doblete en la penúltima jornada ante el Vancouver Whitecaps. Eso le fue suficente para estar entre los mejores. Luego de ese partido se terminó lesionando por un ligero tirón que lo sacó del terreno de juego de los 64 minutos. Sin embargo, y pese a no estar en el duelo ante Los Ángeles, fue considerado por la organización del campeonato.

“Ruidíaz consiguió un doblete en el primero de dos partidos de Seattle, una victoria por 4-0 sobre Vancouver Whitecaps FC. Antes de que una lesión en el tendón de la corva lo dejara fuera del empate 1-1 del sábado con LAFC”. Describen los encargados del torneo en su web oficial.

En un esquema 3-4-3, el exfutbolista del Monarcas Morelia aparece junto a Carlos Coronel (Red Bull New York) – Jon Gallagher (Austin FC), Jackson Ragen (Seattle Sounders), Graham Zusi (SKC) – Talles Magno (New York City), Luquinhas (Red Bull New York) , Obinna Nwobodo (CIN), Jefferson Savarino (RSL) – Gustavo Bou (NE) y Josef Martinez (Atlanta United).