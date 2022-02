Modric: “Puede ser que juegue hasta los 40 años”

Luka Modric, jugador del Real Madrid, manifestó que espera llegar a jugar hasta los 40 años y reveló que significa el fútbol en su vida

Quiere jugar más tiempo. Luka Modric, jugador del Real Madrid, manifestó que espera llegar a jugar hasta los 40 años y reveló que significa el fútbol en su vida. El experimentado jugador croata es uno de los pilares fundamentales del conjunto blanco dirigido por Carlo Ancelotti.

Modric dijo lo siguiente con respecto al fútbol: “Si no fuese futbolista de verdad que no sé lo que haría. Me encanta el deporte, aparte del fútbol soy un aficionado de muchos otros deportes como el baloncesto, el tenis y otros muchos. A lo mejor jugaría en otro deporte, por ejemplo jugador de baloncesto, que me encanta”.

Además, hizo un análisis sobre su futuro: “No lo sé, de verdad, no sé hasta que año voy a poder jugar. Puede ser 40, o más o menos. Vamos a ver. Tengo que ir poco a poco, disfrutar de lo que estoy haciendo, me siento bien físicamente, que es importante, mentalmente también, estoy en un club muy grande”.

ESPERA JUGAR HASTA LOS 40:

El seleccionado croata reveló que trabaja mucho para mantener su nivel: “Estoy trabajando para mantener este nivel lo más allá posible. Vamos a ver cuánto será pero hablar de años es muy difícil. Ahora tengo casi 37 y me siento muy bien de verdad. He trabajado fuera de Valdebebas y de las sedes del club para saber en qué puedo mejorar, dónde puedo mantener el físico”.

Por último, se refirió a su momento con el Madrid: “Hay muchos momentos felices que he vivido en el Real Madrid, pero el más feliz a lo mejor fue ganando la Décima. Si hay que elegir uno, creo que es este momento porque es el número 10, mi número favorito, la Décima, que se estaba esperando desde hace más de 12 años”.