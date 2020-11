Modric: “Quiero seguir en el Real Madrid”

El centrocampista Luka Modrić aseguró que se siente con fuerzas para continuar en el Real Madrid. Además, se quejó del calendario y espera que Ramos y el club se entiendan.

Luka Modrić tiene pendiente su renovación con el Madrid, ¿quiere seguir o se plantea un cambio?: “Lo he dicho muchas veces. Vamos a ver qué pasa. Muchas veces me preguntan y siempre doy la misma respuesta. Yo me siento bien y quiero seguir en el Real Madrid mientras pueda ayudar al equipo y así me siento ahora mismo. No sé qué va a pasar. Pero claro que quiero seguir”.

¿Cómo se afronta un partido tan importante como el de mañana?: “Hay que afrontarlo como una final para nosotros. Hay que jugarlo bien como equipo, estar juntos y unidos y ayudarnos unos a otros. Espero que vamos a estar a la altura del partido”.

¿Se ve en el Madrid la próxima temporada?: “Me siento bien. Estos partidos que no he jugado es una decisión del míster. Cuando salgo intento ayudar al equipo y hacerlo bien. Me siento bien, me siento fuerte. Todavía tengo bastante fútbol en mis piernas y fuerza para seguir. Me preguntan mucho por mi situación. Vamos a ver qué pasa. Yo estoy tranquilo”.

¿Les afecta que se hable tanto de la renovación de Ramos?: “No nos molesta ni nos afecta. Es un asunto entre él y el club. No hay que decir lo importante que Sergio es para nosotros y lo que ha hecho en este club. Espero que llegue a un acuerdo por el bien de todos”.

¿Cómo ve a Odegaard, que puede debutar mañana en Champions?: “Lo veo bien. Está entrenando bien. Tuvo unos problemas de lesiones al principio de la temporada, pero ahora ya lleva bastante tiempo entrenándose con nosotros. Es un chico buenísimo, como jugador muy talentoso. Nos va a ayudar con sus virtudes. Sólo tiene que estar relajado, disfrutar del juego y dar el máximo de sí mismo”.