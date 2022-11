Mosquera: “Cristal es un equipo que se ha levantado de situaciones más difíciles”

El entrenador de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, se refirió a la derrota del cuadro cervecero frente a Melgar por el primer partido de la semifinal de la Liga 1 Betsson

Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, reconoció que su equipo fue superado por Melgar y consideró que hicieron un partido bajo en lo colectivo. Sin embargo, aseguró que la llave no está cerrada todavía.

“Hoy tuvimos que cambiar muchos hombres por faltas que ya conocemos, hicimos un híbrido en el mediocampo, no funcionó por momentos pero creo que Melgar hizo un muy buen partido. Antes del partido dije que Melgar tenía un problema de resultado pero no de rendimiento, mantienen un trabajo sostenido. No siempre Cristal juega mal, sino que a veces el rival lo supera. Creo que las dos cosas sucedieron, en tres años creo que es el partido más bajo que hemos presentado en la parte colectiva y como siempre yo soy el responsable”, mencionó Mosquera.

Respecto a la poca elaboración del equipo para atacar sostuvo: “No me sorprende porque tuvimos una volante alternativa que nunca había jugado junta, el tema de Castillo también nos afectó, lamentablemente se sintió la falta de ellos en este partido. Todos sabemos que Cristal en el mediocampo no solo genera buena defensa sino que de ahí sale la cantidad de goles que hacemos. No es disculpa, nos hacemos cargo igual”.

“La llave no está cerrada, Cristal es un equipo que se ha levantado de situaciones más difíciles, estamos acostumbrados a a veces no tener buenos partidos y levantarnos. El cansancio es permanente, vamos a jugar 5 partidos en 14 días, es delicado”, expresó.

Redactado por: Miguel Casana