Mosquera: “Felicitar a San Martín que luchó hasta donde pudo”

Roberto Mosquera, director técnico de Sporting Cristal, habló tras victoria de los Celestes por 4-1 a la Universidad San Martin por Liga1 Betsson. El estratega nacional señaló que el esfuerzo de los ‘Santos’ fue muy bueno hasta donde pudo.

“Se le crean virtudes al entrenador cuando hay un cambio así tan radical, pero las cosas cuando no funcionan acá se tienen que hacer con la inmediatez. Se toman las decisiones no desde el corazón ni desde un lugar que no sea la razón hicimos la corrección y surgió efecto. Felicitar a San Martín que luchó hasta donde pudo o hasta donde lo dejamos”, señaló Mosquera en conferencia de prensa.

Sobre las bajas de Yoshimar Yotún y Fernando Pacheco: “Yotún va a llegar. El comando médico me ha dicho que va a llegar. Ya estará en nosotros si empieza o no. Pacheco ya está, yo creo que puede salir al banco con Flamengo y vamos a estimularlo estos dos días con trabajos en espacio reducido para ver su respuesta, pero clínicamente está habilitado”.

Finalizó su conferencia de prensa hablando sobre el duelo ante el Flamengo por Copa Libertadores: “El GPS arroja que estamos en un nivel internacional, estamos en 11 km, hay tranquilidad por ese lado. Jugamos con una de las potencias del fútbol sudamericano. Yo creo que no hay equipo que no se le puede ganar si haces lo que corresponde, así que tenemos el sueño de ganar de locales”.