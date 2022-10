Mosquera: “Ganamos bien, no solo los cuatro goles, jugamos bien”

Sporting Cristal goleó a Carlos Mannucci en el Alberto Gallardo y Roberto Mosquera analizó el cierre de su equipo en el Torneo Clausura

Sporting Cristal goleó a Carlos Mannucci en el Alberto Gallardo y Roberto Mosquera analizó el cierre de su equipo en el Torneo Clausura. Los rimenses terminaron líderes por quinta vez consecutiva del acumulado, y ahora enfrentarán a FBC Melgar. Los rojinegros quieren volver a una definición de campeonato después de 6 años.

“Hicimos una buena presentación con los primeros tiempos, el nervio que siempre es parte importante. Manejar eso y la ansiedad fue importante. Tuvimos un par de minutos en que nos fueron de contra y después el partido fue como lo habíamos planificado”, comentó Mosquera en conferencia de prensa.

Sporting Cristal tenía la obligación de ganar y lo hizo con contundencia por 4-0 ante ADT de Tarma, en el estadio Alberto Gallardo. Si bien no pudo ganar el Torneo Clausura, que fue a parar a las manos de Alianza Lima, logró terminar en el primer lugar de la Tabla Acumulada para conseguir su boleto a los ‘play off’ contra el Melgar.

El entrenador celeste también reconoció el buen juego que mostraron y aseguró que están listos para las semifinales. “Ganamos bien, no solo los cuatro goles, si no jugamos bien y estamos tranquilos de cara al miércoles que jugamos contra el buen Melgar. En la única plaza de altura que hemos perdido fue en Huancayo y no debimos perder”.

ALINEACIONES DEL CRISTAL VS MANNUCCI:

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo; Horacio Calcaterra, Leandro Sosa, Jesús Castillo, Nilson Loyola; Diego Buonanotte, Joao Grimaldo y Joffré Escobar.

Carlos A. Mannucci: Steven Rivadeneyra; Mathias Llontop, Nicolas Oliveira, Jhon Narvaez; José María Inga, Gustavo Viera, Joazhiño Arroé, Lucas Rodríguez; José Rivera, Diego Chávez, Matias Succar.