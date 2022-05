Mosquera: “John Mosquera llegó porque hizo 26 goles, no contamos con que tendría una lesión tan grave”

Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, habló del fatídico paso de John Jairo Mosquera por el cuadro rimense y la experiencia en la Copa Libertadores

Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, habló del fatídico paso de John Jairo Mosquera por el cuadro rimense y la experiencia en la Copa Libertadores. El estratega deberá vencer a Universitario de Deportes en el Monumental para no perder el paso en el campeonato peruano.

Mosquera manifestó lo siguiente: “Fue mi sentir, el haber defraudado la confianza, trajimos a Mosquera porque hizo 26 goles, lo que no contamos era de que tendría una lesión tan grave que yo no conocía. Que necesitó varias cosas y se fue pasando el tiempo de la Copa libertadores. Yo sé que si hubiera estado bien, con lo que hemos generado, hubiera sido otra historia”.

VAN POR EL TÍTULO:

En ese sentido, añadió lo siguiente: “Tengo años dirigiendo y nunca he tenido una falta con la hinchada, en el Estadio nunca he respondido a quien me ha insultado, yo solo me encargo de dirigir y soy celeste desde los cuatro años”.

Por último, expresó: “Estamos en un equipo que es exigente, que la hinchada quiere que ganemos y juguemos bien, es un equipo que tiene 20 títulos. Yo tengo seis de ellos, como jugador, como entrenador y como asistente también. Eso es difícil que me lo intenten quitar, y voy buscando el séptimo este año. Sigo pensando en el trabajo, hemos aprendido a convivir con las críticas”.