Mosquera: “No estamos felices de cara al gol”

Roberto Mosquera, de Sporting Cristal, habló sobre el 0-0 ante Alianza Lima por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. El estratega nacional señaló que tuvieron varias ocasiones de gol pero la definición no fue buena.

“Este es el mejor marco para un partido de fútbol, con las dos hinchadas. Me siento contento, no solo por cómo jugó el equipo y sometió a Alianza, sino también porque hemos podido jugar después de mucho tiempo con dos hinchadas, que alentaron a sus equipos y fueron responsables. Ojalá se siga por el camino del respeto y la disciplina para seguir jugando con dos hinchadas”, confesó el estratega nacional en rueda de prensa.

Asegura que Alianza Lima tuvo bastantes ocasiones de gol: “Alianza tuvo sus momentos, pero la claridad está cuando el arquero rival sale una de las figuras del partido. Hicimos un muy buen partido, quedé conforme con el partido, no con el resultado, pero Alianza también tuvo lo suyo y hay que respetar”.

Sobre la mala definición hacía el arco contrario: “Nos faltó un poco de eficacia en la finalización. Nos interesa ganar el partido, pero en las charlas hablamos poco de ganar y preferimos hablar de jugar bien, porque está más cerca de ganar un partido”.

Agregó: “No estamos felices de cara al gol, teniendo goleadores. Pero ¿Qué decirle a un equipo que juega tan bien y no hace gol? No vamos a cambiar nuestra forma de jugar, no sé cuántos equipos tienen tantos posibilidades de gol, a alguien le vamos a hacer 4 goles en estos días”.