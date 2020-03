Mosquera pide calma

Se une a la campaña de cuarentena de los clubes

Alianza y Cristal se unieron a la iniciativa de Universitario de Deportes y la Universidad San Martín, quienes el último viernes disputaron un “partido virtual” con la finalidad de generar conciencia en sus hinchas. El pasado fin de semana, Alianza y Cristal se “enfrentaron” en un duelo virtual disputado a través de las redes sociales de ambos clubes.

Una vez finalizado este encuentro, Sporting Cristal subió a sus redes sociales una “conferencia de prensa” en la cual mandaba un mensaje a los hinchas rimenses, y también a los de todos los equipos, sobre cómo debemos enfrentar todos juntos esta pandemia que viene afectando a todo el mundo.

“Hoy hicimos un partido inteligente ante un buen rival. Ahora, creo que también estamos haciendo un gran partido frente al coronavirus, pero particularmente pienso que podemos hacerlo mejor”, fueron las palabras iniciales del estratega celeste.

“No olvides que el aislamiento social es fundamental para no propagar el virus y no te olvides de lavarte las manos y usar mascarilla para evitar el contagio, depende de cada uno de nosotros que el virus no se propague y derrotar al coronavirus. La pelota está en nuestra cancha”, culminó.