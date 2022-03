Mosquera sobre Yotún: “Me dijo que venía a ganarse un puesto”

Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, habló en rueda de prensa sobre la llegada de Yoshimar Yotún a la escuadra celeste.

Viene con humildad. Hace unos días se anunció oficialmente el regreso de Yoshimar Yotún a Sporting Cristal tras ocho años jugando en el extranjero. ‘Yoshi’ llegó e inyectó motivación a todos los que rodean al club celeste para los partidos que se le vienen a la ‘Máquina Cervecera’. Roberto Mosquera, director técnico del elenco rimense, habló en conferencia de prensa sobre ‘Yoshi’ Yotún.

El estratega peruano habló sobre el regreso de ‘Yoshi‘ a Cristal: “Yotún vino al lugar que ha elegido, no todos pueden elegir al lugar donde van. Es un honor y un deseo personal el jugar en su equipo, él nos escogió a nosotros. Todos estamos contentos, veo al grupo contento, él es un ídolo, jugar con un seleccionado que ha ido al Mundial, te mide dónde estás. Te obliga a mejorar muchas cosas, el recorrido ético, moral, como persona es impecable”.

‘Mous’ reveló la charla que tuvo con Yotún días después de su llegada al club rimense: “Al hablar con Yotún a solas, me dijo que venía a ganarse un puesto. Me dijo que no por ser un seleccionado tiene prioridad y eso me agradó. La llegada de él es importante”.

El entrenador del elenco ‘celeste‘ se refirió al partido del domingo ante AD Cantolao: “Tenemos la obligación de ganar el partido con Cantolao, más allá de cuántos goles haya recibido el rival en otros encuentros. Nosotros estamos obligados a ganar nada más”.

Para finalizar, el DT de 65 años se refirió a la Copa Libertadores: “El equipo que quiero es que todos estén en capacidad de poder jugar todos en la Copa Libertadores. Tengo que tener preparados a todos, cuando haya la Copa, vamos a tener muchos partidos encima”, sentenció.