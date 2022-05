Mosquera: “Soy responsable de todo y me tengo que hacer cargo”

El DT de Sporting Cristal confesó que era difícil pasar a la siguiente fase porque aceptó un equipo joven de un presupuesto no pesado.

Roberto Mosquera, el DT de Sporting Cristal, se refirió al empate que obtuvo ante Talleres (0-0) y que lo dejó fuera de los octavos de final de la Copa Libertadores, asegurando que no es su responsabilidad el hecho de que el equipo celeste lleve 18 años sin clasificar a esta instancia.

“No puedo hacerme cargo de los últimos 18 años de no clasificar a octavos de final. Me hago cargo de lo que corresponde, solo de las cuatro o cinco libertadores que he estado. Además, en la última que he estado en el extranjero hice hice 10 puntos”.

Indicó Mosquera en ESPN.

Asimismo el DT agregó que. “Yo acepte un equipo joven, un equipo no pensado y me tengo que hacer cargo responsable de todo. Obviamente que la sensación es desagradable pero la prensa está hablando poco de los cinco puntos que nos han quitado.”

Finalmente, Mosquera concluyo. “Quedamos agradecidos. Obviamente la hinchada no puede estar contenta porque esperaban mucho más de nosotros. Lejos de errores, agradecer que hayan acompañado al equipo. No hay disculpas, los resultados son muy claros y no hemos podido conformar lo que se quería”.