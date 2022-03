Mosquera: “Tuvimos un partido a la altura de Sporting Cristal”

Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, habló luego del empate del conjunto rimense frente a Carlos Stein en Lambayeque por la séptima fecha de la Liga 1

Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, habló luego del empate del conjunto rimense frente a Carlos Stein en Lambayeque por la séptima fecha de la Liga 1. El cuadro celeste no tuvo un buen arranque en la Liga 1, además, pronto se conocerán sus rivales en la Copa Libertadores de América.

Mosquera dijo lo siguiente: “Nosotros tenemos 32 jugadores y sabíamos que iban a ir a la selección. Ha debido priorizar el buen partido que hicimos sin seleccionados, eso quiere decir que sí somos un buen equipo colectivo”.

Además, manifestó valora el punto obtenido: “Creo que pocos equipos van a sacar puntos acá, es una cancha dura, sin quitarle mérito a Stein que corrió, metió hizo lo que tenía que meter, pero creo que lo tuvimos. Estamos tranquilos porque tuvimos un partido serio, responsable, a la altura de Sporting Cristal”.

CRISTAL SUMÓ ANTE STEIN:

Además, expresó que: “Yo me hago responsable de los cambios sobre todo con los jóvenes. No sabes la lesión tan tremenda que ha tenido Olivares y no le tienen paciencia con un chico que está regresando. Con muchos meses sin jugar va a tener este tipo de partidos, va a ir entrando poco a poco. A veces entran bien, a veces entran mal”.

Por último, se pronunció con respecto a las críticas de Leao Butrón a Lora: “Normalmente no opino sobre lo que opinan los demás. No es mi norte. No es una pregunta para mí. Pero yo no ando calificando a la gente. Eso no es lo mío”.