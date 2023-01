Mourinho: “Era la única opción para dirigir la selección portuguesa”

El entrenador portugués y de Roma, José Mourinho, se refirió a la negativa de dirigir a la Selección de Portugal, revelando que fue la única opción para dirigir al conjunto

El técnico portugués, José Mourinho, fue consultado en la rueda de prensa acerca de la negativa de dirigir a la Selección de Portugal. Sin embargo, su respuesta dejó atónito a más de una persona, asegurando que siempre fue la primera y única opción para dirigir a la selección de Cristiano Ronaldo.

“Quisiera agradecer al presidente de la federación portuguesa. Lo que él me dijo es que no era la primera opción para dirigir la selección nacional, sino que yo era la única opción para dirigir la selección portuguesa y que haría todo lo posible por traerme de vuelta a casa. Me llenó de orgullo, pero soy feliz aquí en la Roma y no acepté la propuesta”, dijo Mourinho en conferencia de prensa tras la victoria de su club.

Recordemos que al mando del conjunto romano, Mourinho consiguió ser campeón de la Conference League el año pasado, actualmente está clasificado a los cuartos de final de la Copa de Italia y marcha en el séptimo lugar de la Serie A italiana.

Redactado por: Miguel Casana