Mourinho: “Es mentira, no hay problema entre los jugadores y yo”

José Mourinho, entrenador de la Roma de Italia, desmintió que haya tenido problemas con los jugadores tras la eliminación en la Copa de Italia

Ni modo. José Mourinho, entrenador de la Roma de Italia, desmintió que haya tenido problemas con los jugadores tras la eliminación en la Copa de Italia. El cuadro del portugués cayó por 2 – 0 ante el Inter de Milán y quedó afuera del certamen en los cuartos de final.

Mou dijo lo siguiente: “Muchos seguro que pensaban que iba a aparecer por aquí con el ojo morado porque habíamos terminado todos a puñetazos. Esa es la gran mentira. La historia que hay de que existe un problema entre los jugadores y yo, lo calificaría como algo sucio. Es, con todas las letras, una mentira total”

Además, agregó que: “Los jugadores, de hecho, me han comentado que les encanta el modo en el que trabajo. Es lo que han dicho. A lo largo de su carrera ha tenido muchos entrenadores que hablaban de una manera muy diferente a la mía”.

LA ROMA EN PROCESO:

El reconocido DT señaló que sus jugadores le pidieron que no cambie su forma de entrenar: “Me han dicho que no quieren que cambie. Yo les he respondido que no iba a cambiar aunque me lo pidieran, pero me han dicho que es lo que quieren”.

Por último, señaló lo siguiente: “Lo que muchos denominan una ‘explosión’ dentro del vestuario, o una crítica a los jugadores, forma parte de mi trabajo. Es lo que hacemos los entrenadores. Lo que tengo que decir lo digo a la cara y les doy la posibilidad de diálogo. Cuando hablo, la intención no es hacer un monólogo”.