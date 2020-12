Mourinho: “Manchester United es uno de los grandes favoritos”

El entrenador José Mourinho ve fuertes a los equipos que llegan de UEFA Champions League

El portugués José Mourinho aseguró que el Manchester United es uno de los clubes favoritos para alzarse con el campeonato de la UEFA Europa League. Tras haber llegado procedente de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

“Manchester United es ahora uno de los grandes favoritos a ganar la Europa League. Los equipos que vienen de la Champions son siempre fuertes, no pertenecen al nivel de Europa League. No es justo que un equipo no tenga éxito en una competición y pase a otra”, agregó Mourinho.

Por otra parte, Karanka publicó una fotografía junto al Director General del Birmingham City, Xuandong Ren, con otro jamón ‘made in Spain’. Poco después el entrenador portugués reaccionó con un “vamos Aitorrrrr!!!”. Es entonces cuando el entrenador del Birmingham le lanzó la propuesta: “A ver si pronto podemos juntarnos y compartir unas raciones”.

