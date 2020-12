Mourinho sobre Klopp: Le he dicho que el mejor equipo ha perdido

José Mourinho desveló qué le dijo a Jürgen Klopp tras el Liverpool-Tottenham

El Liverpool se impuso al Tottenham con un gol de Bobby Firmino y tomó el liderato en solitario de la Premier League. Tras el partido, José Mourinho y Jürgen Klopp se saludaron amigablemente, pero el portugués le dijo algo al alemán que le hizo detenerse por completo.

El entrenador portugués explicó más tarde qué le comentó y lanzó un dardo hacia él. “A Klopp le he dicho que el mejor equipo ha perdido y no estaba de acuerdo. Si me comporto como él en la banda, me expulsan un minuto después”, aseguró ante la prensa. Como curiosidad, Mike Dean, cuarto árbitro del encuentro, se inmiscuyó en la charla entre ambos, aunque no tuvo que intervenir.

En la imágenes se puede ver a Jürgen preguntando a Mou por su comentario, algo que pareció encajar con una sonrisa pese a no estar conforme con este. Por ello, Jürgen confirmó también las palabras del portugués del Tottenham. “Mou dijo que el mejor equipo había perdido, yo creía que estaba bromeando, pero no…”, indicó.

Por último, José Mourinho criticó a Klopp por sus quejas en la zona de banda. Además, el portugués argumentó que si fuera él que se comportara así “me echarían al minuto”. Pero el entrenador germano aseguró que “a mí Mourinho no me dijo nada sobre mi comportamiento en la línea de banda”.