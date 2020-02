‘Mudo’ salta de felicidad

El defensa central de Alianza Lima, Alberto Rodríguez, manifestó su alegría de haber vuelto a las canchas. “Uno siempre se siente contento de regresar, sobretodo porque reconocen el trabajo, pese a que no lo hago solo. He leído comentarios positivos y eso me pone feliz. Ahora me toca seguir luchando para seguir por ese camino”, finalizó el ‘Mudo’.

Rodríguez no ocultó su alegría de estar en Alianza Lima y volver a jugar

Cabe resaltar que Rodríguez no será tomado en cuenta para jugar contra Ayacucho FC, esto por decisión de Pablo Bengoechea, quien considera que el defensor debe llegar bien al debut en la Libertadores.