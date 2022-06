Mundial de Natación: Nadadora Anita Álvarez se desmaya en competencia

La nadadora estadounidense Anita Álvarez ha protagonizado este miércoles el momento más dramático del Mundial de Natación que se celebra en Budapest.

La deportista se encontraba realizando su ejercicio durante la final del solo libre de natación artística en la piscina de la Isla Margarita. Cuando, a punto de terminar su actuación, ha perdido el conocimiento y se ha quedado en el fondo de la piscina sin dar muestras de reacción.

Rápidamente, su entrenadora, la española Andrea Fuentes, que estaba vestida de calle, se zambulló en el agua para sacarla a flote mientras llegaban las asistencias médicas.

Entre Fuentes y un miembro de la organización del torneo, consiguieron sacar a la nadadora, de 25 años, de la piscina para que fuera atendida por el equipo de sanitarios, que rápidamente la sacaron en camilla del recinto.

Minutos más tarde, una vez terminada la prueba, el equipo estadounidense informaba en sus redes sociales de que Álvarez se encontraba “bien” y fuera de peligro.

Fuentes, cuya intervención fue fundamental para evitar una situación peor. Es la deportista más laureada de la historia de la natación española, ganadora de tres platas y un bronce en los Juegos Olímpicos. 13 medallas mundialistas, y 11 medallas en campeonatos de Europa absolutos.

Las quejas de la entrenadora se han extendido también a los servicios médicos del Mundial. “No sé si era su primera vez porque intentaron ponerle máscaras. Y ella lo que quería era estar tranquila y no paraba de llorar pidiendo que la dejaran tranquila. Al final me he tenido que pelear un poco con ellos. Era como si estuvieran histéricos”, ha explicado Fuentes.