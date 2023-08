Mundial Femenino Australia-NZ: octavos de final

Los octavos de final del Mundial Femenino en Oceanía sigue en marcha y a falta de dos partidos para completar las llaves de la próxima ronda de cuartos.

Inglaterra vs Nigeria: Inglaterra alcanzó los cuartos de final después de 120 minutos pésimos; las Leonas se impusieron 4-2 en la tanda de penaltis tras el empate sin goles; Nigeria dominó pero no pudo encontrar la red; Inglaterra se enfrentará a Colombia o Jamaica en cuartos de final, quienes se enfrentaran mañana en la madrugada (3 am)

El partido también empeoró para ellas, ya que James recibió la tarjeta roja a los 87 previa en el tiempo reglamentario tras un frustrado y evitable pisotón en la espalda de Michelle Alozie.

Era una reminiscencia de David Beckham y Wayne Rooney en las Copas del Mundo de 1998 y 2006 respectivamente: la joven estrella se une al infortunio de las expulsiones en ronda de octavos. Ahora se perderá los cuartos de final, y quizás más si la FIFA decide castigarla aún más.

Australia vs Dinamarca: Las anfitrionas reservó su lugar en los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina 2023 con una cómoda victoria por 2-0 sobre Dinamarca.

La delantera del Arsenal, Caitlin Foord, puso a las coanfitriones del torneo en camino con un final clínico con poco menos de media hora en Sydney.

Hayley Raso duplicó la ventaja de las Matildas con 20 minutos para el final, y se agregó más positividad cuando Sam Kerr, quien había estado fuera de juego por una lesión en la pantorrilla desde el comienzo del torneo, entró en la refriega durante los últimos 10 minutos.

El equipo de Tony Gustavsson avanza ahora a los cuartos de final

Australia se enfrentará a Francia o Marruecos en los cuartos de final. Esas dos naciones juegan sus partidos mañana, con inicio a las 6:00 am.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚❓

🇦🇺🆚❓ Which two teams will join them in the #FIFAWWC Quarter-Finals? 👀 — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) August 7, 2023

LEER MAS: