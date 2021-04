‘Muni’ no gana por ansiedad

Dirigente afirma que más piensan en Alianza, que en Farfán.

No es un secreto que Deportivo Municipal no ha tenido un arranque favorable, por ello, el gerente deportivo Renato Ricci, no quedó satisfecho por los dos partidos que ha tenido el cuadro edil, aunque considera que la ilusión aún está intacta.

“A pesar de los resultados, el equipo en general está bien. Todos estamos comprometidos con Franco Navarro y su comando técnico. Son un equipo nuevo donde quizás ha afectado mucho la ansiedad, considerando que en el primer partido de los 11 titulares, 8 eran nuevos en el equipo. Aún cuesta que todos encajen y que jueguen como Franco quiere pero eso poco a poco se va a ir logrando. Mundialmente muchos equipos han empezado así y luego han tenido buenas rachas”, señaló.

Además, indicó que solo piensan en el duelo de mañana ante Alianza Lima. “Los jugadores están comprometidos. Ya se analiza su último partido”, dijo Ricci.

Por último, le restó importancia a si juega o no Jefferson Farfán. “Si sale en lista y juega bien por él pero Municipal solo piensa en el triunfo juegue quien juegue. La expectativa de Farfán es en los hinchas de Alianza y no en nosotros”, sentenció.