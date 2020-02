Nada es imposible

Jaime Regalado, portero de la selección paraolímpica de Futbol 7, quien sufre de parálisis cerebral, jugará en el Levante de España y se convertirá en un pionero en su deporte en emigrar al exterior.

Escribe: RAÚL BAZÁN CHOCOS

La historia de superación de Jaime Regalado, ‘Toreto’ por su valentía para poner el pecho en cada pelota, es realmente conmovedora. Su madre tuvo problemas en el parto el día que dio a luz, por lo que nació con parálisis cerebral que lo acompañaría toda su vida. Esto lo llevó a sortear muchas dificultades, pero su amor por el deporte y su familia lo llevó a salir adelante y tras los Parapanamericanos, en el cual fue el arquero titular de la selección de Futbol 7, se le abrieron las puertas del cielo y le llegó una oferta del Levante de España. Ahora se convertirá en el primer futbolista paraolímpico en emigrar al extranjero. Jaime conversó en exclusiva con Todo Sport, donde confesó sus sueños y metas y el camino que lo llevó a alcanzar el éxito.

1. ¿Cómo surgió la posibilidad de ir a España?

Me cayó de sorpresa, una chica española que colaboró en los Panamericanos fue el nexo, me contactó con la gente de Levante y tras conversar con el técnico y la dirigencia pude firmar contrato por un año.

2. ¿Cómo tomaste esta noticia?

Como un sueño. A veces me levanto y pido que me pellizquen, es emocionante. Creo que es una recompensa por todo lo que luché.

3. ¿Vas solo o con tu familia?

Voy a recibir un sueldo que me permitirá sostenerlos económicamente, así que, luego de tres meses, mi idea es llevarlos a vivir a España conmigo.

4. ¿Cuál es tu objetivo?

Ser titular y abrir las puertas para que otros compañeros emigren. Mi objetivo es ser ejemplo y que las empresas apoyen este deporte, para que aquí pueda haber una liga con equipos como Alianza, Universitario o Cristal.

5. ¿Qué tal tu experiencia en los Para panamericanos?

A la selección no le fue muy bien, pues era un deporte nuevo en el Perú. Nos juntamos faltando solo 7 meses para el debut. Sin embargo, para mi fue algo increíble, nunca había participado en una competencia internacional. El ver a los hinchas peruanos alentándonos y cantar el himno, me generó lágrimas y me motivó a dar todo.

6. ¿Qué tan bueno crees que fue para el desarrollo del deporte?

Muy bueno, vimos en qué nivel estábamos y cuales son los objetivos que queremos lograr para el futuro, y por qué no obtener dentro de algunos años una medalla.

7. ¿Cómo así te convocaron?

Estaba trabajando como entrenador y un amigo con el que había trabajado me contó, yo no sabía que había deportes para personas con discapacidad. Me probé como marcador, recuerdo que olvidé mis zapatillas y fui con “crocs”. Al segundo día no había arquero, así que me ofrecí, al profesor le gustó y me quedé.

8. ¿Es verdad que perdiste el trabajo?

Presenté mi carta de deportista y no la recibieron, no comprendían que uno tenía que ir a entrenar con la selección y perdí el trabajo. Me alejó también de mi familia, pues mi deber es mantenerla, todo fue muy doloroso. Casi renuncio a la selección.

9. ¿Sufriste en tu juventud por tu parálisis?

Cuando era niño, caminaba o corría y me caía, eso generaba burlas e insultos en otros niños o personas que quizás por desconocimiento no sabían lo que uno estaba pasando.

10. ¿Cómo lo afrontabas?

El deporte fue vital para eso, y cuando alguien me molestaba, yo los retaba a cualquier deporte, y como siempre les ganaba, dejaron de acosarme y me gané un respeto. Eso era muy satisfactorio y agradezco al deporte a que me ayudó a salir de esas cosas.

11. ¿En tu hogar te brindaron apoyo?

Siempre me trataron como una persona normal y eso me ayudó mucho, me apoyaron en el colegio y fui a la universidad a estudiar finanzas y me gradué. He trabajado en algunos bancos. En mi familia contentos como persona y deportista.

12. ¿Cómo te empiezas a dedicar al futbol?

Practicaba atletismo en el colegio de la FAP Manuel Polo Jiménez. Era de los más rápidos, me llamaban ‘La Moto’. Ahí entrenaba el Deportivo Aviación, que es el equipo de la Fuerza Aérea y estaba en Segunda. Un día faltó alguien y me llamaron. Igual ya jugaba futbol, en mi barrio sí o sí tenía que jugar futbol para encajar.

13. ¿Es verdad que jugaste en la Copa Perú?

Si, estuve en la liga de Barranco en el Fraternal Barranco y en el Raimondi, fue una experiencia muy bonita. Mi lema era ‘pasa la pelota o el jugador’. Nunca los dos juntos.

14. ¿Qué otros deportes practicas?

Natación, tabla, básquet, tenis y boxeo. Mi colegio era muy bueno en educación física y las instalaciones me ayudaron.

15. ¿Sientes que eres un ejemplo de vida?

Realmente sí. Soy luchador y perseverante. Estoy orgulloso de ser el primer paraatleta en salir. Mi familia, mi esposa Melany, mi hijo Valentino de 7 años y mi hija Sunmen de 4 años, son lo más importante.