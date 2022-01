Nadal a la final del Open: “Esto es un semi milagro”

Rafael Nadal, reconocido tenista español, habló tras clasificar a la final del Open de Australia frente Daniil Medvedev

Una leyenda. Rafael Nadal, reconocido tenista español, habló tras clasificar a la final del Open de Australia frente Daniil Medvedev. El buen Rafa pasó por momentos complicados con las lesiones. Sin embargo está a puertas de obtener otro campeonato debido a su esfuerzo, dedicación y perseverancia.

Nadal dijo lo siguiente: “Empecé el partido muy bien y los dos primeros sets de los mejores en mucho tiempo. El tercero sabía que él iría a por los tiros y ha jugado un pasante a la línea increíble. He sufrido y he luchado. Es la única manera de estar donde estoy hoy. Significa muchísimo estar otra vez en la final”.

En ese sentido, “Rafa” añadió que: “Me siento de nuevo vivo. Mi rival es de los mejores del mundo y jugué a un gran nivel durante mucho tiempo. Es un éxito muy emocionante, quizás más que algún título de ‘Grand Slam’ por todo lo que hemos pasado. Hace tres semanas veíamos casi imposible estar donde estamos hoy”.

LA FINAL DEL OPEN DE AUSTRALIA:

Por otra parte, se refirió a su larga ausencia en las pistas y cómo valora este momento: “Han sido meses duros, pero no si se compara con la familias que han perdido a seres queridos. Cada día era un problema en el pie y las dudas siguen y seguirán para el resto de mi carrera porque tengo lo que tengo y es algo que no se puede arreglar.”.

En ese sentido, acotó que: “Hace un mes y medio no sabía si volvería al circuito y aquí estoy. Había días que podía entrenar 20 minutos y otros cero. Me ha sorprendido estar en la final. Me siento otra vez vivo en mi carrera tenística. Sí que es cierto que he trabajado mucho en el gimnasio.”.