“Nadie me llamó para seguir en Boys”: Joao Villamarín

Joao Villamarín, futbolista de Sport Boys, habló sobre el objetivo cumplido por el cuadro rosado de volver a un torneo internacional tras más de 20 años. El atacante sostuvo que se ha encontrado consigo mismo en el cuadro chalaco.

“Sport Boys me ha hecho encontrarme conmigo mismo, hizo que disfrutara del fútbol. En otras temporadas no me fue muy bien como ahora porque me he sentido robotizado en tanto a decisiones y posiciones en el campo. En este caso disfruté”, afirmó Villamarín en RPP.

El jugador, quien aún no tiene nada definido para seguir en el club, dijo que el cuadro rosado tiene la prioridad: “La primera opción la tiene Sport Boys, aunque no le cierro la puerta a otra posibilidad. Esperemos poder conversar y que me permitan continuar en el equipo, nadie me ha llamado todavía”.

“Todavía no me he reunido con mi representante. Obviamente me ilusiona jugar un torneo internacional en un equipo grande como Sport Boys, aunque si me dan la oportunidad de jugar Libertadores también sería una buena opción”, agregó.

También recordó a Renzo Sheput, exgerente deportivo que apostó por él: “Renzo Sheput me contactó y me propuso pertenecer a Sport Boys. Me dijo que antes me usaban de extremo, pero los goles los hacía de 9, entonces me dijo que me quería de 9. Solo tengo que agradecerle por haber confiado en mí”.

“No sé si este sea el mejor año de mi carrera, pero sí el que más he disfrutado. Aunque haber hecho esta hazaña con Sport Boys y con público hubiera sido una locura total”, concluyó.