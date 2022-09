Nagelsmann: “Hemos tenido efectividad y por eso hemos ganado”

Julian Nagelsmann valoró el triunfo de su equipo contra el FC Barcelona en el Allianz Arena. Sin embargo, reconoció que ganaron, en gran medida, por la eficacia

El DT expresó que. “En la primera mitad, no hemos encontrado nuestro juego. El Barça ha tenido más ocasiones, al contraataque. Pero en la segunda parte, hemos jugado mejor. Con más velocidad. Hemos hecho dos goles. Hemos tenido más efectividad y por eso hemos ganado”.

Además, señaló lo siguiente con respecto a Mané: “Ha jugado en una nueva posición. Es un nuevo fichaje y no sabe todos los movimientos que tiene que hacer. Tiene que buscar al compañero. Pero estoy seguro de que mejorará”.

BARCELONA NO PUDO EN ALEMANIA.

Por otra parte, habló de los goles errados del Barcelona: “Ha jugado bien, pero no ha marcado. Es positivo. Se ha visto que es peligroso, sobre todo en la primera parte. Le he dado un abrazo. Pero no es mi jugador, ahora hay que preguntarle a Xavi por él”.

Finalmente se refirió a Pavard: “Por la tarjeta amarilla, era peligroso. Leonard ha estado muy bien y ha sido un buen cambio. Hubiera sido difícil si hubiera sido expulsado”.