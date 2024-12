¡Nani, leyenda en Portugal, le dice adiós al fútbol profesional!

Nani, luego de muchos años de encandilarnos con su juego, le dice adiós al fútbol profesional.

Alguien que marcó época en el fútbol mundial con su juego endiablado que levantaba a las tribunas cada vez que tocaba el balón, era Nani. El veloz extremo portugués, ya con 38 años de edad, le pone fin a su carrera plagada de logros y, seguramente, dejará un gran vacío en los corazones de todos los hinchas del fútbol.

«Ha llegado el momento de decir adiós, he decidido poner fin a mi carrera como jugador profesional. Ha sido un viaje increíble y quería dar las gracias a todas y cada una de las personas que me han ayudado y apoyado en los altibajos de una carrera que ha durado más de 20 años y me ha dejado tantos recuerdos inolvidables. Es hora de pasar página y centrarse en nuevos objetivos y sueños. Hasta pronto», es el mensaje que se puede ver en las redes sociales del jugador.

Nani, quien peleó grandes batallas por su selección de Portugal, dejará un gran vacío, ya que, siempre lo hemos visto haciendo diablura por sus colores, siendo el socio perfecto para Cristiano Ronaldo que también ya está en los últimos tiempos de su carrera y está próximo a decirle adiós al fútbol.

Nani, comenzó su carrera en el Sporting de Lisboa allá por los años 2005 donde destacó gracias a su velocidad y enganche que descolocaba a toda defensa. Luego, a lo largo de su carrera, a sabido vestir las camisetas de Manchester United, Fenerbache, Valencia, Lazio, Orlando City, Venezia, Melbourne y Estrela Amadora de su país natal.

El extremo izquierdo, también a sido siempre pieza fundamental en la Selección de Portugal donde aportó con su desequilibrio. Con «Los Lusos» a jugado un total de 112 partidos y anotado 23 goles, donde será muy recordado por toda la hinchada y quedará en el corazón de muchos.