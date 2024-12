¡Néstor Gorosito ilusionado en salir campeón con Alianza Lima!

El técnico Néstor Gorosito firmará por Alianza en las próximas horas y llegará este domingo a Lima junto a su comando técnico

La ilusión del hincha aliancista en volver a salir campeón con el equipo es inevitable. Luego de dos años para olvidar, Alianza Lima puso cartas en el asunto y empezó con un cambio necesario en la interna del club. Por otra parte, la directiva puso su confianza en contratar al entrenador argentino, Néstor Gorosito, quien llegará junto a su comando técnico este domingo.

El nuevo técnico de Alianza señaló la fecha en que pondrá la firma en el contrato para empezar a trabajar con su nuevo plantel de cara a la temporada 2025: «Mi representante está esperando los contratos, entre hoy y mañana los firmaremos y estaremos viajando el domingo«.

Néstor Gorosito explicó el motivo de llegar a dirigir en torneo local: «Es un equipo grande, nos interesó mucho debido a eso, cuando hemos trabajado afuera nos ha ido bien, esperemos poder ir a Perú y que también nos vaya bien, en un equipo donde debe salir campeón siempre. Es lindo poder tomar ese protagonismo. Tenemos la ilusión de ser campeones con Alianza Lima«.

Luego el técnico argentino explicó la razón por el cual no puede llegar a Lima sin su comando técnico: «No puedo irme sin estar con el comando técnico, no solo debido a su capacidad y sino también porque ellos son los que trabajan conmigo desde siempre, desde que inicié«.

Finalmente, Néstor Gorosito se refirió a las críticas de su llegada a Alianza Lima: «Son idiosincrasias diferentes, me he dado cuenta por el periodismo, he tenido un gran apoyo, el que hizo toda la fuerza para que vaya fue Franco Navarro (director deportivo de Alianza), no lo conocía personalmente, pero me ha causado gran impresión”.