Néstor Lorenzo: “Van a existir siempre críticas, acepto las que son constructivas”

El ex entrenador de Melgar y actual DT de Colombia, Néstor Lorenzo, comentó que está enfocado a que el equipo cafetero siga creciendo y se aprenda el plan de juego

El entrenador de la Selección colombiana, Néstor Lorenzo, señaló que está enfocado en que el equipo siga creciendo y aprenda a interpretar el plan de juego, al margen del rival que enfrente.

“Me sorprendió los jugadores jóvenes con mucha capacidad. Compromiso de los grandes que a pesar de uno conocerlos, no dudaron a pesar de estar en sus vacaciones en venir a jugar para Colombia al contrario pidieron estar. No es que me sorprenda, pero sí me agrada”, dijo Lorenzo.

Sobre sus objetivos, el estratega sostuvo: “Que el equipo siga creciendo, asimilando conceptos que nos puedan llevar más allá de la metodología actual de trabajo. Aprender a jugar cada partido e interpretar el plan de juego independientemente del rival. Entre más tiempo compartamos, más fácil va hacer esa tarea”.

Además, el ex DT de Melgar, dijo sobre los críticas: “Yo no aprendí a decir lo que hago bien o mal, uno trabaja para tener resultados, por supuesto que si tengo que contestar cada crítica uno pierde un poco el foco. Mi idea es trabajar con el corazón y sabiendo que la recompensa a llegar. Van a existir siempre críticas, acepto las qué son constructivas con la mirada más flexible”.

“Solo tenemos una fecha de preparatorios qué es en marzo, las eliminatorias empezarían en junio. Estamos viendo cómo programar partidos que vayan de acuerdo a las competencias que se vienen. En enero tenemos el sudamericano sub 20, Esperanza de Toulon sub 23 en junio, ese se cruza con fechas de eliminatorias de las mayores, pero vamos a estar pendiente de eso”, finalizó.

