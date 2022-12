Neymar Jr.: “Estoy psicológicamente destruido”

El delantero de la selección de Brasil, Neymar Jr., se refirió a la eliminación de la “Canarinha” en cuartos de final al caer frente a Croacia por penales en Qatar 2022

La Selección brasileña era la favorita a quedarse con el título en la Copa del Mundo con Neymar como su principal estrella, sin embargo ayer Croacia lo eliminó de manera sorpresiva, y el ’10’ del PSG, confesó sentirse bastante afectado.

“Estoy psicológicamente destruido. Esta fue sin duda la derrota que más me dolió, la cual me dejó paralizado 10 minutos y justo después caí en llanto sin parar. Va a doler por muuuucho tiempo, desafortunadamente. Luchamos hasta el final. De eso estoy orgulloso mis compañeros porque no faltó compromiso y dedicación”, dijo Neymar.

Además, el exjugador de Barcelona y Santos, sostuvo: “Este grupo se lo merecía, nos lo merecíamos, BRASIL se lo merecía… ¡Pero esta no fue la voluntad de DIOS! Valió la pena cada sacrificio para sentir el cariño de cada uno desde dentro del campo… Gracias a todos por vuestro apoyo con nuestra selección”.

“Desafortunadamente no funcionó… Va a doler por mucho, mucho tiempo. Gracias por todo mi DIOS, todo me lo has dado para no poder quejarme. Solo gracias por cuidarme. Todo el honor y la gloria siempre son para ti, sin importar las circunstancias”, finalizó.

Redactado por: Miguel Casana