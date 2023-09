Con los dos goles anotados a Bolivia llegó a 79 tantos.

Neymar marcó un doblete contra Bolivia y se convirtió en el mayor goleador de la historia de la selección de Brasil, superando nada menos que al rey Pelé.

Antes del primer partido por el inicio de las eliminatorias mundialistas, el 10 de la canarinha tenía en su haber 77 anotaciones, la misma cantidad que consiguió Edson Árabes do Nacimiento.

Los goles y el record ante Bolivia.

Ney tuvo una primera oportunidad para anotar, cuando a los 17 minutos de encargó de ejecutarlo un penal, pero su disparo fue ágilmente atajado por el portero boliviano Viscarra.

Pero el ex Barcelona y ex PSG no se quedó con la ganar de celebrar, pues a los 61 minutos se hizo presente en el marcador, para darle el cuarto gol al scratch frente a los altiplánicos, y a su vez, su tanto número 78.

Esta marca no se quedaría asi, pues a los 90+2‘ el astro de la verdeamarelha volvió a inflar las redes del pórtico visitante y llegar a las 79 dianas.

De esta manera, Neymar se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección de Brasil con 79 goles en 125 partidos, dejando atrás la marca de los 77 de Pelé.

Todo hace indicar que esta marca goleadora obtenida por el jugador salido del club paulista Santos seguirá en aumento, pues con 31 años, le aguardan varios de actividad, y seguramente seguirá anotando.

Reconocimiento de la CBF.

La Confeeración Brasileña de Futbol (CBF) entregó al flamante refuerzo de Al-Hilal una placa y una camiseta conmemorativa por haber alcanzado este importante logro.

Neymar declaró tras se homenajeado: “Estoy muy contento, no tengo palabras. Nunca pensé que alcanzaría este récord. No soy mejor que Pelé ni que ningún otro jugador de la historia de la selección”.

Finalmente añadió: “Siempre quise poner mi nombre en la historia del fútbol brasileño y de la selección brasileña. Hoy se consiguió. Gracias a mi familia y a mis compañeros”

