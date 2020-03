No aguanta más

Radamel Falcao, elevó su voz de protesta, pues en Turquía se sigue jugando al fútbol mientras gente se muere

Sorpresivamente, una de las pocas ligas en el mundo que sigue en actividad es la de

Turquía, donde milita el Galatasaray, club de Radamel Falcao, sin embargo, este mostró

su enfado con esta decisión de la Superliga. “La vida es más importante que el fútbol”,

escribió en un comentario a una publicación del nigeriano Obi Mikel del Trabzonspor,

quien fue el primero en elevar su voz de protesta al escribir lo siguiente.

“Hay más en la vida antes que el fútbol. No me siento cómodo y no quiero jugar al

fútbol en esta situación. Todos deberían estar en casa con sus familias y seres queridos

en un momento tan crítico. La temporada debería cancelarse, ya que el mundo se

enfrenta a un momento turbulento”