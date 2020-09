No al racismo

Premier League seguirá apoyando al movimiento “Black Lives Matter”.

El asesinato de George Floyd a manos de la policía de Estados Unidos cimbró al mundo del deporte y los 20 equipos de la Premier League la temporada pasada se unieron a las protestas contra el racismo portando parches en apoyo al movimiento, pero el mensaje cambiará en esta temporada venidera.

Los parches con la frase “Black Lives Matter” serán reemplazados con la frase “No Room for Racism”, lo cual significa que no hay lugar para el racismo. Los capitanes de los 20 clubes se reunieron para acordar ello, además de anunciar que seguirán arrodillándose previo al inicio de los partidos, en señal de protesta.

La Premier League arrancará el sábado con el partido entre el ascendido Fulham y el Arsenal.