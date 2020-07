“No cambio mis Champions por ganar un Mundial”

Karim Benzema no lamenta haberse perdido el título de Francia en Rusia 2018

A pesar de ser el mejor delantero de Francia, Karim Benzema quedó fuera de Rusia

2018 y no pudo proclamarse campeón del mundo por problemas extradeportivos, sin

embargo, en su propio canal de Youtube, donde respondía preguntas de los aficionados,

confesó que se queda contento con la carrera que hizo. “¿Cambiaría las cuatro

Champions League por un Mundial?: “No, de ninguna manera”, respondió. El “Gato”

además admitió que sí piensa en el Balón de Oro: “Claro, todo el rato, desde mi

infancia, pero no es algo con lo que me vuelva loco cada día. Siempre está ahí el

término cuando eres futbolista profesional y cuando eres competitivo”, comentó.

Entre otras interrogantes, Benzema indicó que prefiere no calificarse en una posición:

“Nunca intento definirme como 9 o no 9, como 10 u 11; yo soy un jugador de fútbol e

intento ser el mejor jugador del mundo”, indicó. También dijo que le es difícil escoger a

su mejor compañero, pues disfrutó tanto con Cristiano Ronaldo, Kaká, Raúl y Sergio

Ramos, a quien también calificó como el mejor central junto a Varane, que ha

enfrentado, “y fue en los entrenamientos”, recalcó.