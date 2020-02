No creen en D10S

Rosario Central no homenajeará a Maradona cuando reciban a Gimnasia La Plata

Desde que Diego Armando Maradona asumió como técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, se hizo costumbre ver grandes homenajes cada vez que visitan un estadio, sin embargo, esta tradición se romperá cuando jueguen en el Gigante de Arroyito, cuando visiten a Rosario Central: “Será recibido como un técnico más, no tiene nada que ver su paso por Newell’s. Central sólo homenajea a los técnicos y jugadores identificados con el club, declaró Ricardo Carloni, vicepresidente del ‘Canalla’.

No obstante, esto no le afecta en nada al ex campeón del mundo, señala la cadena Infobae, que consultó con su entorno: “No le da importancia, está abocado 100% a Gimnasia y a quedarse con los tres puntos. Le es indiferente lo que hagan”, les dijeron.