“No entendimos a Nicolás Córdova”

Gary Correa recordó el paso del técnico chileno en Universitario

El paso de Nicolás Córdova en Universitario de Deportes fue agridulce, pues primero los salvó del descenso a su llegada en 2018, pero se fue por la puerta falsa el año pasado tras de un mediocre Torneo Apertura, luego de un año de su salida, Gary Correa contó porque cree que el chileno no pudo plasmar su idea de juego con los cremas.

“Nunca trabajaba con un once que iba a jugar. Siempre mezclaba. Un día me ponía de volante extremo y otro de interior o delantero y entonces se tenía que jugar en distintas posiciones. Él decidía dentro del campo y en los cambios. Tratábamos de entender su idea, pero a veces se nos confundía porque de lunes a jueves trabajaba en una posición, pero el viernes o día del partido te colocaba en otra, eso confundía, porque cambiaba lo que nos íbamos mentalizando en la semana. No todos entendían el esquema”, confesó en El Amague.