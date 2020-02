No escucharon sus descargos

Castigaron a Bengoechea sin derecho a réplica

Hace unos días, las cosas se pararon en tienda ‘Blanquiazul’, pues la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol, castigaba a Pablo Bengoechea con dos fechas sin dirigir y una multa de 3 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Por ello, el técnico de Alianza Lima se refirió a esto y afirma que nunca lo llamaron para dar su versión de los hechos. “No puedo apelar, tampoco me llamaron para defenderme, así es difícil. Admito que estoy sorprendido y triste por el momento, pero ahora toca cumplir lo que se me impone y tratar de perjudicar lo menos posible a Alianza Lima. Así que tengo que quedarme tranquilito”, manifestó el estratega uruguayo.

Por otro lado, no quiso referirse a Jean Deza y Carlos Ascues, quienes fueron separados por indisciplina. “Me van a disculpar, pero no quiero hablar de eso”, de esta forma, quedó la duda si los futbolistas viajarán o no a Ayacucho, aunque por la información recolectada se sabe que no.