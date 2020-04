“No estoy de acuerdo con Messi”

Quique Setién, entrenador de Barcelona, no comparte las declaraciones del

argentino sobre no poder ganar la Champions con el juego mostrado

Se vuelve a encender la polémica en Barcelona, pues el técnico Quique Setién confesó

que no está de acuerdo con las declaraciones de Lionel Messi a Mundo Deportivo en

febrero, en la que dijo que con el juego que mostraban, no eran favoritos para ganar la

Champions. “Después de todo lo que he visto a lo largo de los años, podemos

perfectamente ganar la Champions. No estoy de acuerdo en ese sentido con Leo. Ya

vimos cómo llegó a la final el Tottenham, o cómo el Atlético eliminó al equipo a batir,

el Liverpool”, declaró en entrevista con la radio española RAC1.

Eso sí, el español no tuvo reparos en elogiar a la ‘Pulga’, indicando que es fundamental

para ganar la Liga Española, una competición, en su opinión, más difícil que la

Champions. “Creo que es mucho más complicado ganar La Liga que conseguir la

Champions, en la que dependes de una situación puntual a veces. Tenemos las mismas

opciones, y además tenemos Messi“, añadió.

Cabe recordar que la relación del ex entrenador del Betis con los jugadores no a sido

perfecta, pues estos respaldaban al destituido Ernesto Valverde y tras sus dos primeras

semanas, el diario Marca informó que eran escépticos con su trabajo.