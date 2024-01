“No hay imprescindibles” 

Asegura que habrá sorpresas en el equipo

Una de las incógnitas que viene arrastrando la selección peruana es la falta de un 9 fijo, pues Paolo Guerrero tiene una avanzada edad, y no podrá estar por mucho tiempo, y Gianluca Lapadula está sufriendo constantes lesiones.

En vista de esto, Jorge Fossati soltó una bomba y aseguró que ningún jugador es imprescindible para la selección, y que, si uno de los jugadores no podrá estar, estará preparado con un miembro que pueda reemplazarlo.

“Considero que jugadores como Lapadula y Guerrero son importantes. Pero Gianluca está lesionado y no sé cómo llegará a marzo. Si no está bien no lo tendré en cuenta. No hay jugadores imprescindibles, decir que, si no está Lapadula o Guerrero, Perú no tiene ‘9’, no pienso de esa forma, y podría dar nombres de delanteros que han demostrado su capacidad”, concluyó el entrenador uruguayo.

Con esto, se confirma que los cambios llegarán en la selección peruana con la dirección de Fossati, por lo que se podría dar el cambio generacional que Perú viene necesitando desde hace algunos años.

“Ellos pusieron el alma”

Otra de las declaraciones que generó mucho de qué hablar sobre la presentación de Jorge Fossati fue que, el entrenador uruguayo defendió el trabajo de Juan Reynoso, a pesar de que no se le dieron los resultados.

“No soy amigo de Reynoso, pero conociendo su trayectoria y a su cuerpo técnico, no tenemos la menor duda que ellos pusieron su alma en esto, pero cuando los resultados no se dan, no sé si está bien o está mal, siempre se buscan cambios para ver si se endereza el camino”, dijo Fossati.

Además, agregó que espera el apoyo de todos, ya que siempre que un equipo gana, ‘ganan todos’, pero cuando pierden ‘la culpa es del comando técnico, con esto, el profesor uruguayo espera que a pesar de que no se den los resultados, se apoye el proyecto para continuar en a la selección

Finalmente, para concluir sus declaraciones, Fossati señaló algo parecido a lo que dijo cuando fue presentado por Universitario de Deportes.

“Vamos a sacar al Perú adelante, aquí no hay magos, no prometo resultados, pero sí poner el alma. Tenemos la meta de que los aficionados peruanos recuperen la alegría”.

