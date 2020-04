No hay que dársela siempre a Messi

Fernando Gago contó el secreto para jugar con el astro argentino y hacerlo sentir siempre a gusto

Siempre dicen que, al jugar con Lionel Messi, todo se hace mas fácil, sin embargo, este

mito no es tan cierto, ya que, si bien la ‘Pulga’ puede ser el socio ideal, cuando no se

siente cómodo, expresa su fastidio y esto pasó muchas veces con Argentina. Ante esto,

Fernando Gago, con quien compartió muchos años, contó el secreto para jugar con el

astro argentino.

“Entendí que, si él estaba parado en mitad de cancha, era porque no estaba cómodo. Sabía que no había que dársela. Si estaba parado era porque estaba buscando el espacio y necesitaba de dos pases más para generar movimientos”, declaró a Radio Continental.

“Van pasando situaciones y lo vas entendiendo. Siempre dije que no había que darle la

pelota en todo momento y menos con una marca escalonada. Es más fácil en el uno

contra uno. Yo trataba de buscarle el espacio para que el pudiera controlar y girar. El

pase tenía que ser 100 por ciento preciso porque tal vez había tres o cuatro tipos al lado.

A veces me salía, a veces no. Pero se me hacía fácil entenderlo”, agregó.