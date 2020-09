“No incumplí el protocolo”

Jesús Barco desmintió alguna sanción y se defendió de las críticas por ampay con Melissa Klug.

Hace unas semanas se encendió la polémica por el ampay de Jesús Barco, quien fue captado en una casa de playa junto a su pareja Melissa Klug por las cámaras de Magaly TV. Luego, el volante no fue incluido en la lista para el choque contra Alianza Universidad, sin embargo, luego volvió a ser titular ante Llacuabamba y mencionó que el asunto está aclarado y no recibió ninguna sanción. “Se habló que yo había faltado al protocolo, pero yo di las explicaciones al profe, administración y mis compañeros. Ellos saben que no incumplí nada, no puedo estar explicando a todo el mundo lo que sucede. Por eso, me conformo que el comando técnico y los dirigentes sepan la realidad”, declaró a Movistar Deportes.

El volante de contención también dio los motivos para perderse el choque contra los huanuqueños a pesar de no estar suspendido ni lesionado. “Me estoy recuperando, quizá no lo sabían pero tuve un problema personal que me alejó dos semanas de los entrenamientos”, afirmó.