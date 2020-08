No le dieron los puntos a Alianza

Reprogramarán encuentro ante Binacional

Alianza Lima solicitó los puntos contra Binacional, debido al incumplimiento del protocolo sanitario del equipo del sur del país. Sin embargo, las cosas no fueron como los dirigentes del cuadro blanquiazul esperaban.

Y es que la Comisión Disciplinaria de la FPF declaró improcedente la solicitud que el conjunto de La Victoria realizó, por lo que el compromiso entre ambas escuadras no está del todo cerrado.

“Si bien es cierto, el pronunciamiento emitido por la Comisión Médica de la FPF ha concluido que el plantel del Club Deportivo Binacional no se encuentra habilitado para disputar el encuentro deportivo… la Gerencia de Operaciones de Competencias de la Liga de Fútbol Profesional les informa que el encuentro mencionado no se disputará por las razones expuestas; sin embargo, debe tenerse en consideración que, revisando el escrito de referencia, no cumple con las exigencias previstas en el artículo 92° numeral 3 del Reglamento Único de Justicia, en el extremo que no se ha cumplido con adjuntar la tasa respectiva, por tanto, la solicitud deviene en improcedente”, señala el comunicado de la CD-FPF.

Ante esto, se sabe que el encuentro entre grones y puneños será reprogramado y si o si se tendrá que jugar en la brevedad posible.