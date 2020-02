No lo aguantan más

Desde Fondo Blanquiazul quieren sacar a Deza. Bengoechea tendrá la última palabra

Otro ampay de Jean Deza puso en tela de juicio su compromiso con Alianza Lima. El jugador nuevamente fue captado por las cámaras de Magaly Medina, yendo y estando en el cumpleaños de Olinda Castañeda. Esta nueva “juerga” del futbolista ‘Blanquiazul’, habría sido la gota que derramó el vaso. Por lo tanto, en Alianza, los directivos ya no lo quieren más. Pero acá no acaba todo, TODO SPORT conoció que cuando se le consultó al delantero ‘Grone’ sobre la fiesta mencionada, él respondió: “Si he ido. Pero no he tomado”, esto habría colmado la paciencia de la directiva. No obstante, la última palabra la tendrá Pablo Bengoechea, quien junto al ‘FB’ está evaluando la situación. Pero, ¿Qué hace dudar al técnico uruguayo? Resulta que Pablo considera a Jean Deza de mucha importancia para la Copa Libertadores, pues cree que es un jugador que puede aportar mucho en este ámbito internacional. Sin embargo, también está incomodo con la situación del jugador, pues está manchando la imagen del club. Días claves en Alianza Lima.