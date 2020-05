No me fui por plata

Carlos Cáceda reveló los motivos por los que dejó Universitario en 2017

Uno de los futbolistas más destacados de Universitario en los últimos años y que se

ganó un puesto en la Selección Peruana y fue al Mundial es Carlos Cáceda, de quien

muchos se sorprendieron de que dejara al cuadro crema a finales de 2017, cuando más

necesitaba minutos para asegurar su presencia en Rusia 2018, ya que, si bien fue a

Lobos BUAP de México, acabó prestado la primera parte del año en Municipal, cuando

pudo hacerlo con los cremas, quienes atravesaban un momento difícil.

La ‘Pantera’ reveló los motivos de su partida y aseguró que no fue por plata como

muchos afirmaron. “Todo el mundo sabe que soy hincha de la ‘U’, es un equipo que me dio todo, en el 2017 el profe Pedro Troglio quiso que yo me quede, pero la

dirigencia no me quería. Yo siempre tuve las ganas de estar ahí, pero si no tienes el

respaldo no te puedes quedar porque el contrato no te lo puedes hacer solo. No fue por

un tema económico, porque se decía que me fui por la plata, pero la verdad es que la

dirigencia nunca me llamó. Si yo soy hincha de la ‘U’ como me voy a ir por la plata, la

gente habla cosas que no son”, declaró a ESPN.