“No perder era importante”

Pérez sostuvo que deben seguir trabajando para mejorar errores y ya le apunta a Alianza.

No terminó del todo contento. El estratega de la ‘U’, Gregorio Pérez, reconoce que

Boys fue un duro rival, pero que los goles que recibieron fueron por errores propios.

“Fue un partido muy disputado. Estuvimos más cerca, a pesar de los tiros de esquina de

Boys. Hay errores, por eso llegaron los goles, debemos seguir trabajando. Enfrentamos

a un gran rival”, señaló.

Pérez dejó en claro que su equipo venía bien, pero la derrota ante Vallejo hace que el

empate ante Boys sea un negocio. “Después de una derrota que sufrimos, no debíamos

perder. El partido se hizo de ida y vuelta, y eso emocionante el cotejo. El resultado es

injusto”, mencionó.

Sobre el duelo del próximo domingo ante Alianza, ‘Goyo’ sostuvo: “El clásico es una

fiesta que vive el país sin desmerecer a los otros equipos. Hay una historia y para mí no

es uno más sino es especial. Si pensara distinto, le faltaría el respeto a la historia.

Tendemos tiempo para trabajar y plantear el partido”, sentenció.