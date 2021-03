No quiere perder piso

Mannucci choca con UTC a las 3 y 30 de la tarde en el Gallardo.

UTC no tuvo un buen arranque en la Liga 1 tras caer 1-0 ante Cienciano en el Complejo Deportivo de la Videna. Un cuadro cajamarquino que no mostró muchas virtudes en su debut, y que aún no acopla para generar peligro en campo rival.

Por su parte, Carlos Mannucci inició el torneo con victoria de 2-0 sobre la Academia Cantolao, pero su más reciente partido fue ante Melgar de Arequipa por la Copa Sudamericana, donde cayeron 2-1 en el Estadio Monumental.

Mannucci se perfila como favorito para quedarse con los tres puntos. Un plantel que se viene entendiendo en el campo y que ya tiene dos partidos muy peleados para agarrar forma en cada jornada. UTC aún no se encuentra en el campo y le puede costar estos 90 minutos ante el ‘tricolor’.

MANNUCCI: Manuel Heredia; Eduardo Rabanal, Gonzalo Godoy, Renzo Alfani, Kevin Moreno; Lucas Rodríguez, Jean Pierre Fuentes, Javier Núñez; Felipe Rodríguez, Mauro Guevgeozián, Osnar Noronha. DT: Pablo Peirano

UTC: Salomón Libman; Luis Trujillo, Gerardo Gordillo, Nicolás Ortiz, Josué Estrada; Carlos Diez, Paulo Goyoneche, Leonardo Villalba, Gaspar Gentile; Alexi Gómez y Alexis Blanco. DT: Pablo Garabello